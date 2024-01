Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Unbekannte bei Diebstahlsversuch gestört

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (23.01.2024), gegen 02.30 Uhr den Kofferraum eines in der Lemberger Straße in Erligheim geparkten Renault auf. Mehrere Werkzeugkoffer, die sich im Fahrzeug befanden, stellten die Täter zur Mitnahme bereit. Als eine 53 Jahre alte Zeugin auf die Tat aufmerksam wurde, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Bei den Tätern soll es sich um drei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

