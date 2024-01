Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 37-Jähriger Tatverdächtiger wegen mehrerer Straftaten in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann befindet sich seit Dienstag (23.01.2024) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, in der Nacht zuvor gleich mehrere Straftaten begangen zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 37-Jährige am frühen Dienstagmorgen zunächst in ein Autohaus in der Daimlerstraße in Ludwigsburg eingebrochen sein. Dort soll er aus einem Container mehrere Zulassungsbescheinigungen sowie den Schlüssel eines VW Golf entwendet haben. Anschließend fuhr der Tatverdächtige mit dem gestohlenen VW mutmaßlich die Schwieberdinger Straße entlang. Vermutlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, touchierte der 37-Jährige gegen 04.20 Uhr im Bereich der Keplerbrücke eine Mittelinsel und kollidierte schließlich frontal mit einem Ampelmast. Während er das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurückließ, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß von der Unfallstelle. Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der leicht verletzte Mann wenig später in der Schwieberdinger Straße vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund des Verdachts auf Alkoholeinfluss musste sich der 37-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.

An dem gestohlenen VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Schaden an den verkehrstechnischen Einrichtungen dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 37 Jahre alte deutsche und kasachische Staatsangehörige am Dienstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell