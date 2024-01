Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Möglingen: Kollision zwischen Kleintranporter und Linienbus fordert ein Todesopfer

Ludwigsburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Dienstag (23.01.2024) gegen 23:40 Uhr ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Ein 24-Jähriger und sein 25-jähriger Beifahrer waren mit einem Kleintransporter der Marke Hyundai in Möglingen auf der Westrandstraße unterwegs und wollten die Landesstraße 1140 geradeaus zur Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd überqueren. Zeitgleich fuhr ein 66-Jähriger mit einem Linienbus auf der Landesstraße 1140 aus Möglingen kommend in Richtung Ludwigsburg. Mutmaßlich auf Grund eines Rotlichtverstoßes fuhren beide Fahrzeuge gleichzeitig in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus nach rechts abgewiesen, fuhr über eine Verkehrsinsel, durchbrach die Schutzplanke und kam schräg auf der Böschung am Rand eines Regenrückhaltebeckens zum Stillstand. Der Kleintransporter wiederum drehte sich nach dem Zusammenstoß um 270 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke der Landesstraße 1140 zum Stehen. Dabei wurde der 25-jährige Beifahrer, der offenbar nicht angeschnallt war, aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 66-jährige Busfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die beiden Insassen des Kleintransporters wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zur Feststellung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter angefordert. Zur Bergung des Busses wurde ein Telekran eingesetzt. Durch den Unfall fiel die gesamte Ampelanlage im Kreuzungsbereich aus. Der Verkehr auf der Landesstraße konnte nach Abschluss der Unfallaufnahme wieder freigegeben werden. Die Abfahrt von der Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd ist aus Richtung Stuttgart kommend weiterhin gesperrt.

