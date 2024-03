POL-MK: Dieseldiebstahl an Baustellenfahrzeug

Hemer (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Donnerstagmittag wurde an einer Kapelle an der Kantstraße ein Fenster eingeschlagen und aus dem Inneren eine bislang unbekannte Anzahl an Gemälden entwendet. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372/9099-0 entgegen. (dom) Bereits zwischen ...

