Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 39-Jähriger entwendet Bierdosen und versucht Mitarbeiter die Treppe hinunter zu schubsen

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten nahmen am Sonntagmorgen (22. Oktober), um 09.00 Uhr, einen Mann (39) im Düsseldorfer Hauptbahnhof vorläufig fest. Zuvor entwendete der Tatverdächtige Bierdosen und versuchte einen Mitarbeiter die Treppe hinunter zu schubsen. Bundespolizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Beamte der Bundespolizei wurden durch einen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts im Düsseldorfer Hauptbahnhof über einen Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Uniformierten auf den 20-jährigen Mitarbeiter. Dieser gab an, den Tatverdächtigen nach begangenen Diebstahl an der Flucht hindern zu wollen, als dieser unvermittelt am Treppenaufgang zu den Gleisen 13/14 versuchte, nach ihm zu treten und zu schlagen. Anschließend setzte der Unbekannte seine Flucht fort.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme erschien der 39-jährige marokkanische Staatsangehörige erneut im Lebensmittelgeschäft. Die Beamten fesselten den Verdächtigen und verbrachten diesen auf das Bundespolizeirevier. Wegen fehlender Haftgründe wurde der Mann mit einem Platzverweis für den Düsseldorfer Hauptbahnhof von der Wache entlassen.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

