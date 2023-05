Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Brände beschäftigten Feuerwehr und Polizei

Neuss (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.05.) kam es in der Zeit zwischen kurz nach 02:00 Uhr und kurz nach 04:00 Uhr, zu mehreren Bränden in den Bereichen Furth, Innenstadt und Stadionviertel.

Das erste Mal waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 02:15 Uhr zur Schabernackstraße im Ortsteil Furth gerufen worden. Aus bislang unbekannten Gründen waren dort vier Papiermülltonnen in Flammen aufgegangen. Die Kunststoffbehältnisse wurden durch das Feuer fast vollständig zerstört. Zudem wurden eine weitere Mülltonne und eine Litfaßsäule durch die Hitzeentwicklung und das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Der zweite Einsatzort befand sich an der Hesemannstraße im Bereich Innenstadt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren gegen 03:50 Uhr verständigt worden, weil aus bislang ungeklärten Gründen auf dem Gehweg abgelegter Sperrmüll in Brand geraten war. Hitze und Flammen hatten hier zudem zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge und eine angrenzende Hecke beschädigt.

Wenig später, gegen 04:20 Uhr, rückten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Streifenwagen zur Viktoriastraße und zur Straße "Auf der Heide" im Stadionviertel aus. Nach ersten Erkenntnissen waren in dem Bereich vier Parkbänke mit einer brennbaren Flüssigkeit angezündet worden. Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte entsprechende Sachschäden an den Bänken dennoch nicht verhindern.

Die Ermittler prüfen nun, ob alle Brände vorsätzlich gelegt wurden und ob ein Zusammenhang zwischen den Feuern besteht. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell