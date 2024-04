Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ++ Tritte und Spucken in Richtung von Polizeibeamten ++ Transporter deutlich überladen ++

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 17.04.2024 kam es gegen 07:45 Uhr in der Ringstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem Rad die Ringstraße in Richtung der Großen Straße und überquerte in Höhe der Cirksenastraße den dortigen Fußgängerüberweg. Währenddessen befuhr eine 80-jährige Pkw-Führerin die Ringstraße und kollidierte mit der den Fußgängerüberweg querenden Radfahrerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Sie wurde in ein Klinikum verbracht und dort ambulant versorgt.

Leer - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 17.04.2024 gegen 08:45 Uhr kam es in der Straße Südring in Leer zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pkw-Führer. Ein 67-Jähriger stand mit seinem Renault vor der rot zeigenden Lichtzeichenanlage auf der Rechtsabbiegerspur des Südrings und beabsichtigte auf die Papenburger Straße abzubiegen. Ein dahinterfahrender 43-jähriger Führer eines Audi fuhr auf den vor ihm stehenden Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 67-Jährige leicht verletzt.

Leer - Tritte und Spucken in Richtung von Polizeibeamten

Am 17.04.2024 gegen 03:15 Uhr nahmen Beamte der Leeraner Polizei einen 48-jährigen Mann aus Westoverledingen im Zuge eines vorangegangenen Einsatzes in Gewahrsam. Während des Transportes zur Dienststelle und im weiteren Verlauf der Maßnahme trat und spuckte der Mann dann mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten, konnte diese jedoch mit keiner dieser Handlungen treffen und verletzen. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen gegen den Mann ein.

Leer - Transporter deutlich überladen

Am 18.04.2024 gegen 03:10 Uhr stellten Beamte der Leeraner Autobahnpolizei auf der Autobahn 31, in Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord, einen Kleintransporter fest und unterzogen diesen einer Verkehrskontrolle. Als Fahrzeugführer machten die Beamten einen 41-jährigen Angestellten einer ausländischen Spedition aus. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 Tonnen. Der Transporter wurde daher einer Wägung unterzogen, welche ergab, dass das Fahrzeug nach Abzug der Toleranz eine prozentuale Überladung von ca. 65 % aufwies. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und eine Vermögensabschöpfung angeregt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell