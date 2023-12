Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mann greift Polizisten an + Radsätze aus Container geklaut + Gegen Audi gefahren und abgehauen + Einbrecher werfen Scheibe ein + Unbekannter schleudert Stein gegen Zugmaschine

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Mann greift Polizisten an

Da ein 27-jähriger Mann aus Solms am Montag (18.02.2023) keinen Fahrschein vorzeigen konnte und den Zug nicht verlassen wollte, musste eine Streife der Wetzlarer Polizei zum Bahnhof ausrücken. Auch der mehrfachen Aufforderung der Beamten den Zug zu verlassen, kam der Solmser nicht nach, weshalb sie ihn aus dem Zug führten. Bei den nachfolgenden Maßnahmen zur Feststellung seiner Identität leistete er Widerstand gegen die Polizisten und griff nach der Pistole eines Beamten. Daher brachten die Polizisten den Mann am Boden unter Kontrolle und legten ihm Handschellen an. Anschließend brachten ihn die Ordnungshüter zu der Polizeistation. Dort leistete er erneut Widerstand und griff die Beamten an, indem er einer Beamtin gegen ihr Bein trat und einem anderen Beamten in die Hand biss. Durch die Abwehr des Angriffs erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Polizisten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Solmser wird sich jetzt unter anderem wegen dem Widerstand und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamten verantworten müssen. (D.H.)

Haiger: Radsätze aus Container geklaut

Im Außenbereich eines Autohauses in der Erlachstraße öffneten Unbekannte am Sonntag (17.12.2023), zwischen 01:45 Uhr und 05:50 Uhr, gewaltsam einen Container und entwendeten daraus mehrere Radsätze und Autoreifen. Anschließend flüchteten die Diebe. Die Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Zeugenhinweise sind an die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (D.H.)

Herborn: Gegen Audi gefahren und abgehauen

Auf dem Kallenbachparkplatz kam es zu einer Unfallflucht. Ein 43-jähriger Herborner hatte dort am Samstag (16.12.2023), um 11:00 Uhr, seinen Audi A3 abgestellt. Als er am Sonntag (17.12.2023), um 16:45 Uhr zu seinem Audi zurückkehrte, stellte er einen Schaden an dem hinteren linken Kotflügel seines A3 fest. Der Verursacher war nicht vor Ort. Offenbar hatte dieser beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den Audi touchierte und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an dem Fahrzeug des Herborners liegt bei ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar: Einbrecher werfen Scheibe ein

Unbekannte warfen am Montag (18.12.2023), um 07:13 Uhr, an einer Einrichtung in der Sportparkstraße eine Fensterscheibe ein und konnten so ins Gebäude einsteigen. Dort brachen sie mehrere Räume auf, durchsuchten diese und nahmen Bargeld an sich. Anschließend verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe liegt nach aktueller Einschätzung bei über 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (D.H.)

Wetzlar: Unbekannter schleudert Stein gegen Zugmaschine

Die Sattelzugmaschine einer Spedition aus Merenberg beschädigte ein Unbekannter durch einen offenbar gezielten Steinwurf. Am Montag (18.12.2023), um 08:15 Uhr, stand der 39-jährige Fahrer mit seiner Zugmaschine in dem Einfahrtsbereich einer Tankstelle im Dillfeld, als ein Unbekannter einen größeren Stein gegen das Fahrzeug schleuderte. Der Schaden wird mit ca. 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar (06441/918-0). (D.H.)

