Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406012.2 Heide: Werkzeugdiebstahl aus stillgelegter Waschstraße

Heide (ots)

Am 11.06.2024 zwischen 01:26 Uhr und 03:51 Uhr ereignete sich ein Diebstahl von hochpreisigen Werkzeugen. Auf einem Tankstellengelände in der Meldorfer Straße finden zur Zeit Reparaturen an der dortigen Waschstraße statt. Unbekannte verschafften sich im obigen Zeitraum mehrmals Zutritt zur Baustelle. Um 01:26 Uhr betrat eine einzelne Person das Objekt und sieht sich augenscheinlich nach Wertsachen um. Um 01.44 Uhr näherten sich zwei Personen der Baustelle an und nahmen selbige in Augenschein. Um 03:51 Uhr drangen jetzt zwei vermummte Gestalten ins Gebäude ein und rafften das Stehlgut zusammen. Der Wert der Beute beträgt 1.400 EUR. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Beide Täter trugen komplett schwarze Oberbekleidung. Die Auswertung des vorhandenen Videomaterials dauert an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

Jochen Zimmermann

