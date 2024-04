Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Verkehrsunfall mit hohem Schaden - Wetschen, Mitfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall beim Überholen

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr entstand bei einem Verkehrsunfall in der Heiligenroder Straße (B 439) ein Schaden von ca. 75000 Euro und ein Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 33-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die B 439 in Richtung B 322. Ihm folgten ein 62-jähriger Pkw-Fahrer und ein 56-jähriger Pkw-Fahrer. Als der 56-Jährige den vor ihm fahrenden 62-Jährigen und den Transporter überholen wollte, scherte der 62-Jährige Fahrer ebenfalls zum Überholen aus. Beide Pkw kollidierten, dabei wurde der Pkw des 56-Jährigen erst gegen den Transporter geschleudert und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 56-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über den Zaun auf das Firmengelände der Abfallwirtschaft in der Margarete-Steiff-Straße eingedrungen. Die Diebe entwendeten Elektroschrott und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall an Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 09.15 Uhr an der Kreuzung Homfelder Chaussee / B 6 / Scholer Straße entstand ein Schaden von rund 12000 Euro. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Homfelder Chaussee nach links auf die B 6 einbiegen. Er übersah den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 81-jährigen Fahrerin. Diese kam aus der Scholer Straße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Ihr Pkw war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Mellinghausen - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Bremer Weg / Bulter Straße kam es am Donnerstag gegen 09.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 89-jährige Pkw-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw eines 27-jährigen Fahrers. Beide blieben unverletzt, der Schaden jedoch beträgt ca. 13000 Euro.

Wetschen - Verkehrsunfall

Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin missachtete am Donnerstag gegen 15.25 Uhr beim Überqueren der Diepholzer Straße (B 214) die Vorfahrt des Pkw einer 37-jährigen Fahrerin, die auf der Diepholzer Straße unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, wobei die 17-jährige Mitfahrerin im Pkw der 37-Jährigen leicht verletzt wurde. Sie versorgte der Rettungsdienst. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell