Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- sicher.mobil.leben Länderübergreifende Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr am 17. April in Niedersachsen ---

Diepholz (ots)

Die diesjährige länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben", an der sich auch die Polizei im Landkreis Diepholz beteiligte, stand unter dem Motto "Güterverkehr im Blick". Mit insgesamt 5 Beamtinnen und Beamten wurde am Mittwoch ab 09.00 Uhr mit einer Kontrollstelle an der Bundesstraße 61 der Fokus auf den Güterverkehr gelegt. Hierbei ging es nicht nur um die Feststellung und Ahndung von Verstößen, sondern auch um die Sensibilisierung und Aufklärung der Fahrzeugführenden. In dem Zeitraum von 09 bis 14 Uhr wurden insgesamt 12 Fahrzeuge kontrolliert und 10 Verstöße festgestellt. Hauptsächlich wurde dabei gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Aber auch die Geschwindigkeit oder mangelnde Ladungssicherung waren ein Thema. Einem Transporter samt Anhänger musste die Weiterfahrt untersagt werden, weil das transportierte Gut nicht gesichert war. Eine Kontrolle solcher gewerblichen Fahrzeuge dauert dabei deutlich länger als bei einem Pkw. Das liegt daran, dass in solchen Kraftfahrzeugen die Daten des Fahrzeugführenden der letzten 28 Tage gespeichert werden müssen. Diese Daten können durch die Polizei ausgelesen werden, sodass etwaige Verstöße gegen die Geschwindigkeit, den Abstand oder die Lenk- und Ruhezeiten angezeigt werden. Häufig kommen auf die Fahrzeugführenden nicht unerhebliche Bußgelder zu. Trotz allem zeigten sich die Fahrzeugführenden verständnisvoll und auch die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Diepholz, Frau Johanna Hoffmeister, zieht ein positives Fazit nach den Kontrollen. Sie appelliert nochmal an den §1 der Straßenverkehrsordnung, der eine ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. Dieses gilt für alle Personen, die sich im Straßenverkehr bewegen.

