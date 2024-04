Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Abgelenkt und Geld entwendet - Twistringen, Diebstahl vom Firmengelände ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Abgelenkt und Geld entwendet

Einer 59-Jährigen wurde am Mittwoch gegen 12.15 Uhr beim Einkaufen das Portemonnaie entwendet. Die Frau war zum Einkaufen im Aldi-Markt an der Bremer Straße, als ein unbekannter Mann sie in ein Gespräch verwickelte. Später, als der Mann wieder gegangen war, stellte die Frau ihre geöffnete Handtasche und das Fehlen des Portemonnaies fest. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch Bankkarten und Ausweise. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr-Seckenhausen - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendete die Täter Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Gegenverkehr übersehen

An der Kreuzung Harpstedter Straße / Zur Malsch wurde am Mittwoch gegen 15.20 Uhr eine Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Harpstedter Straße nach links in die Straße Zur Malsch abbiegen. Hierbei übersah sie im Gegenverkehr den Pkw einer 65-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde die 65-jährige Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 16000 Euro.

Syke - E-Scooter übersehen

Beim Einbiegen aus der Clueser Straße auf die Bundestraße 6 übersah am Mittwoch gegen 07.35 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer eine 14-Jährige auf ihrem E-Scooter. Die 14-jährige war auf dem Geh- und Radweg an der B 6 unterwegs und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Twistringen - Diebstahl vom Firmengelände

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam durch ein verschlossenes Tor Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße. Hier entwendeten sie diverse Anbauteile von landwirtschaftlichen Maschinen. Ein kleiner Ackerschlepper wurde komplett entwendet. Der Schlepper wurde am Mittwochmorgen auf einem Feldweg in der Nähe aufgefunden. Der gesamte Schaden beträgt über 30000 Euro. Hinweise zu dem nächtlichen Diebstahl nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

