POL-DH: --- Diepholz, Auffahrunfall auf der B 69 - Bassum, Einbruch in Wohnhaus - Stuhr, Verkehrsunfall an Kreuzung

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 11.15 und 11.45 Uhr wurde in Sulingen, Papenheide, ein VW-Multivan von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der VW-Multivan war auf einem Parkplatz zwischen dem Kaufhaus Woolworth und einer Eisdiele abgestellt. An dem VW entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr wurde bei einem Auffahrunfall auf der B 69 kurz vor der Kreisgrenze ein 46-jähriger Pkw-Fahrer verletzt. Der 46-Jährige war, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, auf das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgefahren. Anschließend prallte er gegen einen Baum. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-jährige Fahrerin des zweiten Pkw blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 27000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag wurde zwischen 13.00 und 14.00 Uhr ein Pkw Audi auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes in der Lange Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Audi entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum - Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Lange Wand eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck entwendet. Die Diebe öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten im Haus nahezu alle Räume und Behältnisse, bevor sie unerkannt wieder flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag gegen 11.20 Uhr einen auf einem Parkstreifen in der Bahnhofstraße geparkten Daimler beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug beschädigte im Vorbeifahren die Seite des geparkten Daimler und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 07.30 Uhr an der Einmündung Heiligenroder Straße / Zollstraße entstand ein Schaden von mindestens 10000 Euro. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Heiligenroder Straße nach links in die Zollstraße abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin im Gegenverkehr von der Heiligenroder Straße nach rechts in die Zollstraße abbiegen. Beide Pkw trafen sich beim Abbiegevorgang. Verletzt wurde niemand, aber es entstand hoher Schaden.

