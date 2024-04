Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe-Leeste - Neue Schülerlotsen ----

Diepholz (ots)

An der Kooperativen Gesamtschule Weyhe-Leeste versehen ab heute 16 neue Verkehrshelfende nach Beendigung der Ausbildung ihre Arbeit.

In dem viertägigen Kurs hat die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Diepholz, Johanna Hoffmeister, die Schüler*innen in die verschiedensten Aufgabenfelder ihrer Tätigkeit eingewiesen. Dabei galt es Themen zur Lotsentätigkeit, Verkehrsregeln und -zeichen, das Berechnen von Anhaltewegen von Fahrzeugen und Erste Hilfe zu erarbeiten. Nach der Theorie ging es für die Verkehrshelfenden an praktische Übungen an ihrer zukünftigen Einsatzstelle. Das Erlernte wurde am Ende noch einmal in einem Prüfungsbogen abgefragt, ehe die Teilnehmenden ein Zertifikat ausgehändigt bekommen haben.

Die Schüler*innen zeigten viel Freude und Engagement an ihrer zukünftigen Tätigkeit, die auch ein gewisses Maß an Vorbild und Verantwortung voraussetzt. Verkehrshelfende versehen ihren Dienst freiwillig und werden dankenswerterweise von der Verkehrswacht mit auffälligen neongelben Jacken und einer weiß-roten Kelle ausgestattet.

An die Autofahrer appelliert Frau Hoffmeister in Bereich von Schulen ganz besonders aufmerksam zu fahren und die Verkehrshelfenden zu beachten.

