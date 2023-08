POL-PDWIL: gemeinsame Fußstreife der Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein mit dem Ordnungsamt der VGV Gerolstein

Prüm (ots) - Am Donnerstag, 17.08.2023 in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr wird ein dunkler Opel Astra durch einen unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Der PKW war in der Steinkaulstraße in Fahrtrichtung Langemarckstraße rechtsseitig geparkt und wurde in der Zeit mittels spitzem Gegenstand an der Beifahrerseite beschädigt / zerkratzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder ...

