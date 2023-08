Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Stein auf PKW geworfen

Bernkastel-Kues (ots)

Am 21.08.2023 fuhr gegen 22:40 Uhr die Geschädigte mit ihrem PKW die Straße "Gestade" in Bernkastel-Kues in Fahrtrichtung Graach. Am Ortsausgang von Bernkastel auf Höhe des letzten Wohnhauses befand sich eine 3köpfige Familie auf dem Bürgersteig. Das ca. 5-7jährige Kind hob plötzlich den Arm nach oben. Im direkten Anschluss nahm die Geschädigte einen Knall wahr und bemerkte eine Beschädigung an ihrer Windschutzscheibe. Es wurde festgestellt, dass ein kleiner Schieferstein die Ursache der Beschädigung war. Obwohl die Eltern des Kindes auf den Vorfall angesprochen wurden, entfernten sie sich in Richtung Stadtmitte. Ein Zeuge, der den Sachverhalt beobachtete, gab sich der Geschädigten zwar zu erkennen, verließ aber ebenfalls, ohne Angaben seiner Personalien, die Örtlichkeit. Dieser Zeuge, als auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues unter 06531-95270 zu melden.

