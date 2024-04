Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Pkw im Graben, drei Verletzte und keinen Führerschein ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Eschholt wurden gestern Abend gegen 20.00 Uhr insgesamt drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Pkw-Fahrer zusammen mit drei Mitfahrern die Straße Eschholt von der B 51 kommend in Richtung Hunte. In einer Kurve, am Ende der Straße, fuhr der 16-Jährige geradeaus und landete mit dem Pkw im Graben. Der 16-jährige Fahrer und ein 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die 18-jährige Beifahrerin wurde schwerer verletzt. Sie alle wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Die Verletzungen und Spuren im Fahrzeug deuten darauf hin, dass keiner der Insassen zur Unfallzeit im Pkw angeschnallt war. Nach ersten Aussagen waren alle bei Freunden gewesen, danach hatte sich der 16-Jährige, ohne einen Führerschein zu besitzen, ans Steuer des Pkw begeben und war losgefahren. Die Polizei leitete gegen den 16-Jährigen ein Strafverfahren ein.

Der Pkw Opel-Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro.

