Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung einer Fußgängerin im Straßenverkehr

Neumagen-Dhron (ots)

Wie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues berichtet, meldeten Zeugen einen Verkehrsvorgang in Neumagen-Dhron, bei dem wohl eine Fußgängerin durch einen PKW mit aggressiver Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit gefährdet wurde. Der Vorfall ereignete sich am 17.03.2024 gegen 15:30 Uhr in der Balduinstraße, unterhalb der Realschule in Neumagen-Dhron. Der dann von der Ereignisörtlichkeit geflohene PKW-Fahrer konnte kurze Zeit später durch Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in seinem Fahrzeug festgestellt und kontrolliert werden. Die Geschädigte des Vorfalls ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Geschädigte selbst oder Zeugen, die Angaben zur Geschädigten oder zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

