POL-WOB: Drei Zweiradunfälle - 63-Jährige lebensgefährlich, 18-Jähriger schwer und 2 leicht verletzte Verkehrsteilnehmer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Ober Tor

10.08.2023, 17.40 Uhr

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

10.08.2023, 19.25 Uhr

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Amtsstraße

10.08.2023, 20.30 Uhr

Die Polizei Wolfsburg registrierte am Donnerstag gleich drei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrern. Dabei sind eine lebensgefährlich, ein schwer und zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer sowie ein Gesamtschaden von mindestens 10.500 Euro momentan die traurige Bilanz.

Sachverhalt 1:

Es war gegen 17.40 Uhr als eine 63 Jahre alte Motorradfahrerin aus dem Landkreis Gifhorn mit ihrem Motorrad Yamaha die Straße Obere Tor aus Richtung Lange Straße in Richtung Max-Valentin-Straße befuhr.

Vor ihr, in gleicher Fahrtrichtung, befand sich ein 32 Jahre alter Fahrzeugführer aus Wolfsburg, der mit seinem VW Polo nach links in die Straße Am grünen Jäger abbiegen wollte. Dies erkannte die 63-Jährige zu spät und prallte mit ihrer Maschine in das Heck des VW Polo.

Die Motorradführerin wurde dabei von ihrer Maschine geschleudert und prallte gegen eine Hauswand.

Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht, wo sie intensivmedizinisch aufgenommen wurde.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sachverhalt 2:

Der zweite Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße.

Hier wollte ein 18 Jahre alter Motorradfahrer aus Wolfsburg, mit seiner Kawasaki Z 650 einen 42 Jahre alten Fahrzeugführer überholen, der mit seinem VW Tiguan die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben befuhr.

Mit ihm auf dem Zweirad war eine 16 Jahre alte Sozia ebenfalls aus Wolfsburg. Offensichtlich schätzte der 18-Jährige die Distanz zum VW Tiguan falsch ein, denn er streifte beim Überholvorgang den Tiguan am linken Heck, kam dadurch ins Straucheln und schließlich zusammen mit seiner Sozia zu Fall.

Während die 16-Jährige nur leichte Verletzungen davontrug, zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht.

Die Kawasaki war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Sachverhalt 3:

Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich wieder in Vorsfelde.

Hier missachtete um 20.33 Uhr eine 15 Jahre junge Radfahrerin das Stopp-Schild an der Ecke Amtsstraße / An der Propstei und kollidierte mit einem 62 Jahre alten Fahrzeugführer, der mit seinem VW Touran die Straße An der Propstei in Richtung Lange Straße befuhr.

Die 15-Jährige wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich hierbei Verletzungen zu.

Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht, welches sie aber zum Glück noch im Verlaufe des Abends verlassen konnte.

