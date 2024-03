POL-PDWIL: Diebstahl von Grabschmuck

Jünkerath (ots) - Am Sonntagmittag ereignete sich in Jünkerath ein Raubüberfall auf die dortige Tankstelle. Gegen 12:10 Uhr betrat eine bewaffnete männliche Person das Tankstellengebäude und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld sowie einer Packung Zigaretten. Anschließend verließ er das Tankstellengelände. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

