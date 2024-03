Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Randaliererin beschädigt Tür von Polizeidienststelle

Bitburg (ots)

Am vergangenen Mittwochabend, 13.03.2024, kam eine offensichtlich angetrunkene, 34 Jahre alte Frau zur Polizeiinspektion Bitburg. Die Dame bat darum von der Polizei nach Hause gefahren zu werden. Da es keinen dienstlichen Anlass für eine solche Fahrt gab, konnte dem Wunsch nicht entsprochen werden. Dies versetzte die Frau dermaßen in Rage, dass sie im Eingangsbereich der Dienststelle mehrfach gegen Scheiben und Türen schlug und trat. Die Eingangstür wurde dadurch erheblich beschädigt und in ihrer Funktionalität beeinträchtigt. Da sich die Frau auch in der Folge nicht beruhigte und sich nicht von einer weiteren Schadensverursachung abhalten ließ, war es erforderlich, sie vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Ein Heimtransport der Frau durch die Polizei erfolgte übrigens nicht. Die erforderlichen Instandsetzungskosten der Tür in Höhe von mehreren hundert Euro werden der Randaliererin in Rechnung gestellt. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

