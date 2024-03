Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Vermisste Person wieder da

Landkreis Aurich (ots)

Greetsiel - Vermisste Person wieder da

Der 85-jährige Mann, der am 05.03.2024 in Greetsiel als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Er konnte noch am selben Abend wohlbehalten in Upgant-Schott angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell