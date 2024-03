Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz In der Brückstraße in Wittmund kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes einen schwarzen Ford Tourneo. Der Ford wurde vorne rechts am Radkasten beschädigt. Der ...

