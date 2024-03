Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Aurich in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Hage verletzt worden. Gegen 10.25 Uhr fuhr der 55-Jährige von der Hagermarscher Straße in den Kreisverkehr. Beim Verlassen des Kreisverkehrs stürzte er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt und landete auf der Straße. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

In Wiesmoor ist am Sonntag ein Autofahrer mit einem Motorradfahrer kollidiert. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr um kurz nach 14 Uhr auf der Straße Am Stadion und bog nach links auf die Hauptstraße in Richtung Friedeburg ein. Hierbei übersah er offenbar einen 62-jährigen Motorradfahrer aus Westoverledingen. Es kam zum Unfall. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Die Hauptstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Auf der Esenser Straße in Ochtersum ist am Sonntagabend ein Kind von einem Radfahrer angefahren worden. Ein 34-jährige Fahrradfahrer war gegen 22 Uhr auf dem Radweg in Richtung Utarp unterwegs und übersah nach ersten Erkenntnissen einen zwölfjährigen Jungen, der dort fußläufig unterwegs war. Er stieß mit ihm zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Der Junge wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag im Breiten Weg in Aurich ereignet. Vermutlich gegen 17 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer am Fahrbahnrand einen VW Transporter am Heck und flüchtete von der Örtlichkeit. Er soll einen silbernen Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215.

