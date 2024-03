POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 03.03.2024

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Geparkter PKW beschädigt

Am Samstagvormittag, im Zeitraum von ca. 10:50 Uhr bis 11:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ihlowerfehn, 2.Kompanieweg, ein schwarzer Mercedes aus Wittmund an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Mutmaßlich wurde dieser durch einen PKW touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Ihlow - Diebstahl aus Wohnhaus

Zu gleich zwei Fällen von Diebstählen aus Wohnhäusern kam es am Freitag, 01.03.2024. Der erste Fall ereignete sich am Freitagvormittag in Ihlow/Simonsolde in der Blumenstraße. Während sich die Bewohner des Hauses im Garten aufhielten nutzte eine bislang unbekannte Person die Gelegenheit das Wohnhaus durch eine unverschlossene Tür zu betreten und die dortigen Schränke zu durchsuchen, fündig wurde der Täter hier nicht. Der zweite Fall ereignete sich am Freitagnachmittag in Aurich/Popens in der Grenzstraße. Auch hier befanden sich die Bewohner im Garten als eine bislang unbekannte Person durch eine unverschlossene Tür in das Wohnhaus gelangte und dort Bargeld und Schmuck entwendete. Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Aurich - In Gesicht geschlagen

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05:00 Uhr, kam es in der Marktpassage in Aurich zu einer Körperverletzung. Nach Angaben des 27jährigen Opfers habe er sich dort mit einer unbekannten Frau unterhalten als ihm unvermittelt eine männliche Person mit der Faust in das Gesicht schlug. Das Opfer wurde leicht verletzt, der Täter entfernte sich unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Norden

Norden - Unfallverursacher gesucht

Auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in der Gewerbestraße ist es am Samstag in der Zeit zwischen 15:32 Uhr bis 15:52 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein blauer Ford Focus mit MH-Kennzeichen wurde in diesem Zeitraum im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt. Wer Hinweise zu einem eventuellen Verursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - LKW im Straßengraben

Am Sonnabendmittag, kurz vor 12 Uhr, fuhr ein 56 Jahre alter LKW-Fahrer mit seinem LKW-Gespann auf der Streeker Straße aus Marx kommend in Richtung Bentstreek, als ihm in einer Kurve ein anderer LKW-Fahrer entgegenkam. Der 56 Jahre alte Fahrer geriet mit seinem LKW auf den Grünstreifen und kam im Straßengraben zum Stehen, nachdem er zuvor noch einen Baum touchierte. Die Bergung des LKW-Gespannes gestaltete sich schwierig und dauerte mehrere Stunden. Der LKW, der Sand geladen hatte, musste zuvor entladen werden. Die Straße musste aufwendig gereinigt werden. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 15 Uhr konnte die Vollsperrung der Straße aufgehoben werden.

