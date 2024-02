Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden/Norddeich - Feuer in der Hafenstraße

In der Nähe des Norddeicher Bahnhofs kam es am Dienstagmorgen zu einem Brandgeschehen. Um kurz nach 4 Uhr wurden an einem Bahngebäude und einem Metallcontainer Flammen gemeldet. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Das gemauerte Gebäude und der Container wurden bei dem Brand beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Radweg entlang der Wittmunder Straße in Fahrtrichtung Wittmund. Ein VW-Fahrer, der aus der Hauptwieke II kam, übersah die Radfahrerin offenbar im Einmündungsbereich und erfasste sie. Die Frau wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Mittwoch in Aurich geflüchtet. Auf der Timmeler Straße fuhr gegen 10.30 Uhr ein 62-jähriger VW-Fahrer, als ihm in Höhe der Hausnummer 12 ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam. Der Unbekannte geriet auf die Fahrspur des 62-Jährigen, sodass dieser nach rechts ausweichen musste und mit einer Mülltonne kollidierte. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Radfahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Lkw-Fahrer kam es am Mittwoch in Aurich. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 11.50 Uhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer vom Schirumer weg nach links in die Straße Schoolpad abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 68-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

