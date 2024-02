Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Aurich - Pedelec gestohlen

Hage - Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Dornumer Schloss kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte besprühten einen Eingangspfeiler des Waldtores zum Schloss mit schwarzer Farbe. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dornum unter 04933 992750 entgegen.

Aurich - Pedelec gestohlen

Vor einem Einkaufszentrum im Fischteichweg in Aurich ist ein Pedelec gestohlen worden. Am Montag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr entwendeten Unbekannte ein cremefarbenes Damen-Pedelec der Marke "Greens". Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hage ist am Dienstag ein 16-Jähriger verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer auf der Küstenbahnstraße in Fahrtrichtung Norden und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den jugendlichen Fahrer eines Leichtkraftrads, der ihm entgegenkam. Es kam zum Unfall. Der 16-Jährige wurde durch den Aufprall von seinem Krad geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst und ein Notarzt wurden alarmiert. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in der Hafenstraße in Norden ereignet. Auf einem Parkplatz touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 6 Uhr und 19.30 Uhr einen schwarzen Ford Grand C-Max. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell