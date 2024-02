Landkreis Aurich (ots) - Hinte - Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am vergangenen Mittwoch in der Gemeinde Hinte sind die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache abgeschlossen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung am Montag ergab keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden. Es ist von einem Unglücksfall auszugehen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach ...

