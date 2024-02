POL-AUR: Hinte - Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Stedesdorf - Unfallflucht Auf der Auricher Straße in Stedesdorf hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer war am Sonntagabend in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und überfuhr in Höhe der Rotkehlchenstraße eine Verkehrsinsel. Der Unbekannte beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen und fuhr anschließend unerlaubt davon. Durch die Trümmerteile auf der Fahrbahn wurde ein weiteres Fahrzeug ...

