Hinte - Kupferteile gestohlen

In Hinte kam es am Wochenende zu einem Diebstahl von Kupferteilen. In der Straße Hinter Kirchgang entwendeten Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag eine etwa zwölf Meter lange Dachrinne aus Kupfer und ein drei Meter langes Kupferrohr von einem Abbruchhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04925 925430.

Norden - Einkaufswagen brannte

In der Nacht zu Montag kam es in der Osterstraße in Norden zu einem Brandgeschehen. Ein Einkaufswagen vor dem Gemeindehaus fing zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Feuer. Durch die Brandeinwirkung wurde auch ein Fensterrahmen des Gebäudes beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

