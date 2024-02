Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hagermarsch - Einbruch in Fischlokal

In einen Imbiss in Hagermarsch ist am Wochenende eingebrochen worden. Am späten Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter in der Straße Hufschlag gewaltsam Zutritt zu einem Fischlokal. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Die Tatzeit ist zwischen 22 Uhr und 23 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Hage - Versuchter Automatenaufbruch

Unbekannte haben am Freitagabend versucht, einen Verkaufsautomaten in Hage aufzubrechen. Die Täter machten sich zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr an einem Snackautomaten an der Hauptstraße zu schaffen, das gewaltsame Öffnen gelang ihnen jedoch nicht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04931 9210 zu melden.

Upgant-Schott - Scheibe beschädigt

Das Fensterglas eines Wohnhauses haben Unbekannte in der vergangenen Woche in Upgant-Schott beschädigt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 17.30 Uhr, wurde mit einem Pflasterstein eine Scheibe im Schiffsleidingsweg eingeschlagen. Es entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Krummhörn sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13.30 Uhr eine 32-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Störtebeker Straße in Richtung Greetsiel. In Höhe der Kreuzung zur Schoonorther Straße übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen vorfahrtberechtigten 53-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der VW-Fahrer, seine 48-jährige Beifahrerin und die Hyundai-Fahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 18.000 Euro.

Aurich - Unfallflucht

In Uthwerdum kam es auf dem Parkplatz eines Kindergartens zu einer Unfallflucht. Am Donnerstag zwischen 7.15 Uhr und 12.15 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Gelände an der Egelser Straße gegen das Heck eines braunen VW Beetle. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell