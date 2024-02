Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.02.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kennzeichendiebstähle

Aurich - Am Freitag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde ein Kennzeichen von einem PKW entwendet, der in der Große Mühlenwallstraße in Aurich abgestellt war. Zu einer gleichen Tathandlung kam es im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen, als das vordere Kennzeichen von einem Audi gestohlen wurde, welcher in der Dornumer Straße in Aurich stand. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung

Aurich - Ein noch unbekannter Täter beschädigte eine Gartenhütte, die auf einem Grundstück an der Anschrift "Lüttje Leegde" steht. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Südbrookmerland - Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr, einen Verkehrsteilnehmer, der mit seinem PKW u.a. die Neue Straße befuhr und dabei durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Durch Polizeikräfte konnte der 42-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er mit knapp 1,5 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. In der Folge wurde eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken einen geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Raiffeisenstraße in Aurich. Die Tat ereignete sich am Samstag, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr. Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Verursacher vom Unfallort.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ihlow - Am Freitag, im Zeitraum von 17:05 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Am Alten Handelsplatz" in Ihlow zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Unmittelbar zuvor touchierte der Unbekannte beim Ausparken eine Smart, der auf dem Parkplatz abgestellt war.

Altkreis Norden

Streit eskalierte

Norden - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es in der Straße Richtpfad in Norden zu einem Streit zwischen einem 16-jährigen Norder und einem 19-jährigen Mann aus Südbrookmerland. Der zunächst verbale Streit eskalierte jedoch und der 16-jährige Jugendliche schlug dem 19-jährigen Mann ins Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Berumbur - Am Samstagabend, um 20:35 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Hauptstraße in Berumbur einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrzeugführer, welcher in der Gemeinde Südbrookmerland wohnt, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorzeigen, welcher in Deutschland jedoch aktuell keine Gültigkeit besitzt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert am Steuer

Berumbur - Am frühen Sonntagmorgen, um 04:25 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann, welcher mit einem PKW in der Hauptstraße in Berumbur unterwegs war, von der Norder Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht unerheblich alkoholisiert war. Der 33-jährige Norder wird sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

