Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Diebstahl

Unbekannte haben in Wiesmoor mehrere Bauzäune gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend an der Hauptstraße in Höhe der Einmündung Büntstreek. Entwendet wurden insgesamt vier Bauzäune mitsamt Sockel und Werbebanner. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Hage - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

In Hage hat die Polizei am Donnerstag einen 49-jährigen Autofahrer angehalten. Der Mann war am Nachmittag mit dem Auto auf der Hagermarscher Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige Mann keine Fahrerlaubnis hatte und für das Auto der Versicherungsschutz erloschen war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Es wird nun gegen den Mann ermittelt.

Großheide - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Einen 36-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag in Großheide kontrolliert. Die Beamten mussten feststellen, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es bereits vergangenen Freitag in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr an der Oldersumer Straße in Höhe der Hausnummer 23 einen schwarzen VW Golf. Der Wagen wurde am Heck beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell