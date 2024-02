Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Brockzetel - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Aurich-Brockzetel - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montag in Aurich-Brockzetel ereignet. Auf der Brockzeteler Straße (L 34) war gegen 17 Uhr ein 29-Jähriger mit einem VW Kleintransporter in Fahrtrichtung Aurich unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve stieß er aus noch ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden 90-jährigen Opel-Fahrer aus Friedeburg zusammen. In dem Opel wurde die 90-jährige Beifahrerin tödlich verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Opel-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Dort erlag er am Abend seinen schweren Verletzungen. Der 29-jährige Transporter-Fahrer aus Aurich wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Vor Ort waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Für etwa vier Stunden war die Brockzeteler Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell