Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Aurich - Kind verletzt

Norden - Fahrradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 37-jähriger Autofahrer war am Montag in Hage ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Mann wurde um kurz nach 19 Uhr von der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige keinen Führerschein hatte und für das Auto kein Versicherungsschutz bestand. Zudem stand der Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen sichergestellt.

Aurich - Kind verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Aurich ist am Montag ein Kind verletzt worden. Gegen 17.40 fuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer auf der Jahnstraße in Richtung Breiter Weg und übersah im Einmündungsbereich ein neunjähriges Kind auf einem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind erlitt eine leichte Verletzung am Fuß.

Norden - Fahrradfahrer verletzt

Auf dem Südring in Norden kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Opel-Fahrerin war gegen 20.45 Uhr in Richtung B72 unterwegs und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen auf ihrer Fahrspur einen 30-jährigen Mann, der dort mit seinem Fahrrad stand. Es kam zum Unfall und der Mann wurde leicht verletzt.

