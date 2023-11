Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Randale

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Dienstag (14.11.2023) hat ein 43-jähriger Mann die Wohnungstüre seiner Ex-Partnerin eingetreten. Für ihn endete der Vorfall im Polizeiarrest

Gegen 21.40 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Brachvogelstraße ein Mann randaliere. Da seine Ex-Partnerin nicht zu Hause war trat der 43-Jährige die Wohnungstüre ein. In der Wohnung konnte die Polizei den Mann widerstandslos festnehmen werden.

Nachdem bekannt wurde, dass der 43-jährige Mann am gleichen Tag schon mehrmals versuchte in die Wohnung einzudringen, wurde er in Gewahrsam genommen.

