POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Kellerraum

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (14.11.2023) stellten Einsatzkräfte in der Zeuggasse einen Mann bei einem Diebstahl aus einem Pkw fest. Gegen 20.00 Uhr stellten die Einsatzkräfte einen Mann fest, der sich durch ein Fenster in einen Pkw beugte und ein Päckchen Kaugummis entwendetet. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte aber noch weitere Gegenstände, die dem Diebstahl nicht zugeordnet ...

