POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Radfahrer prallt gegen Autotür (23.09.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Untere Hauptstraße am Samstagvormittag gegen eine geöffnete Autotür geprallt. Gegen 10.30 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann mit ihrem E-Bike auf der Untere Hauptstraße unterwegs. Zeitgleich parkte ein 47-jähriger Opel-Fahrer auf Höhe der Hausnummer 6 am rechten Straßenrand. Der Autofahrer öffnete die Fahrertür, woraufhin der von hinten kommende Radler mit dieser kollidierte, dabei stürzte und sich leicht verletzte. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten. Durch den Zusammenstoß entstand an Fahrrad und Auto Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

