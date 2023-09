Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung vor dem Jugendhaus- eine Person verletzt (24.09.2023)

Epfendorf (ots)

Bei einer Auseinandersetzung vor dem Jugendhaus in der Straße "Langental" ist in der Nacht auf Sonntag eine Person verletzt worden. Gegen 1.30 Uhr gerieten zwei junge Männer verbal in Streit. Im weiteren Verlauf schlug einer der Beteiligten seinem 21 Jahre jungen Kontrahenten gegen den Kopf, woraufhin dieser zu Boden ging. Dabei erlitt er nach derzeitigen Stand einen Kieferbruch, der anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der unbekannte Schläger flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell