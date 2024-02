Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

++ Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt vom 20./21.01.2024 ++

Hage - Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt vom 20./21. Januar 2024

Am Wochenende des 20./21.01.2024 kam es, wie bereits berichtet, in einem Wohnhaus in der Harringastraße in Hage zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 65-jährigen Frau. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund dauern weiterhin an.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen wird nun eine männliche Person gesucht, die als möglicher Zeuge in Betracht kommt und bisher nicht namentlich bekannt ist. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten daher um Mithilfe.

Gesucht wird ein Mann, der am Abend des Donnerstags, 18.01.2024, in Tatortnähe mit einem auffälligen Fahrrad unterwegs war. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein altes Damenrad. Der Sattel hatte keinen Bezug und die Federn waren deutlich sichtbar. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und mittleren Alters. Er soll an dem Abend einen Parka getragen haben.

Hinweise auf die Person mit dem Fahrrad nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04941) 606-660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell