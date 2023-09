Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Nachlassgegenstände sichergestellt

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Untreue u.a. stellte die Kriminalpolizei Heilbronn am Montag, den 28. August 2023, Wertgegenstände im Wert eines siebenstelligen Eurobetrags sicher.

Der 26-jährige Tatverdächtige soll in Ausübung des Amts des Testamentsvollstreckers eine Angehörige treuwidrig und betrügerisch geschädigt haben. Bei Durchsuchungsmaßnahmen an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen in Berlin wurden Bankschließfachschlüssel einer Heilbronner Bank aufgefunden. In diesen Schließfächern wurden durch die Ermittler neben Unterlagen auch Wertgegenstände, unter anderem Goldbarren, Goldmünzen und Bargeld, aufgefunden und sichergestellt. Diese können nach aktuellem Stand dem Nachlass, den der Tatverdächtige verwaltete, zugeordnet werden.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen wird das sichergestellte Beweismaterial nun ausgewertet.

