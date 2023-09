Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2023

Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Gegenstände von Brücke geworfen - Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Am frühen Sonntag, gegen 04.30 Uhr, entgingen mindestens zwei Autofahrer und deren Mitfahrer bei Neckarsulm nur mit viel Glück einer zumindest schweren Verletzung. Ein Ford Transit sowie ein BMW waren auf der B 27 von Heilbronn in Richtung Mosbach unterwegs, als zumindest eine oder auch mehrere Personen Steine, Verkehrsschilder und Warnbaken mit Zubehör von der Brücke der Binswanger Straße auf die darunter befindliche Bundesstraße warfen. Unter anderem wurden die Windschutzscheiben der beiden Fahrzeuge beschädigt und zum Glück nicht von den Wurfgegenständen durchschlagen. Zwei weitere Fahrzeuge überrollten die Gegenstände, was ebenfalls zu Schäden führte. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Kriminalpolizei Heilbronn, Tel. 07131 104 4444, bittet zur Aufklärung der Straftaten um Hinweise zu den unbekannten Tätern.

Güglingen: Frau bei Unfall schwer verletzt

Am späten Freitagabend, gegen 21.50 Uhr, wurde eine 59-jährige Frau in Güglingen an einer Bushaltestelle schwer verletzt. Vermutlich wollte die Frau in einen gerade losfahrenden Bus einsteigen, obwohl die Türen schon geschlossen waren. Da ihr das nicht mehr gelang, stürzte sie und geriet offensichtlich mit einem Bein unter das Hinterrad des Busses. Dessen Fahrer erkannte die gefährliche Situation sofort und hielt an. Trotzdem erlitt die 59-Jährige schwere Verletzungen im Beinbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Mann schwer verletzt

Noch im Dunkeln liegen die Hintergründe für eine Auseinandersetzung am Freitag im Schlosspark in Bad Mergentheim. Kurz vor Mitternacht gerieten mehrere Jugendliche sowie ein 33-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf erlitt der 33-Jährige schwere Verletzungen im Kopfbereich. Der Verletzte konnte flüchten und erschien wenig später mit teilweise stark blutverschmierter Kleidung beim Polizeirevier Bad Mergentheim. Ein sofort verständigter Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Mehrere Polizeistreifen aus Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Künzelsau und der Autobahnpolizei fahndeten im Schlosspark nach den Jugendlichen. Die mutmaßlichen Täter konnte dort zwar nicht ausfindig gemacht werden, jedoch ein mögliches Tatwerkzeug. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hohenlohekreis

Künzelsau: Einbruch in Wohnung

Die Abwesenheit einer Bewohnerin nutzte ein Einbrecher in Künzelsau aus. In der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 11.00 Uhr, brach der Unbekannte eine Balkontüre in der Straße "Aumühle" auf und gelangte so in die Wohnung. Dort durchsuchte er das Mobiliar. Ob und was gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Die Polizei in Künzelsau, Tel. 07940 9400, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.

Forchtenberg: Quad verunglückt - Frau schwer verletzt

Eine 27-jährige Frau wurde bei einem Unfall mit einem Quad am späten Samstagnachmittag schwer verletzt. Sie befand sich als Sozia auf dem Quad, das von einem 37-jährigen Mann gelenkt wurde. Dieser war auf einem Waldweg im Bereich des Muthofes mit langsamer Fahrgeschwindigkeit unterwegs. Da der Lenker von dem Weg abkam, stürzte das Quad um, überschlug sich und rutschte an einem Abhang abwärts. Während der Lenker unverletzt blieb, wurde die 27-Jährige von dem Quad überrollt. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Das Quad wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.

Forchtenberg: Weidezaungerät mit Zubehör gestohlen

Von Freitag, 11.00 Uhr, bis Samstag, 11.00 Uhr, wurde an einer Schafweide in Forchtenberg, Bereich Oberer Kupferberg, ein Weidezaungerät mit Zubehör, unter anderem eine Solarbatterie sowie ein Photovoltaikmodul, 1,70 m x 1,10 m groß, gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 700 Euro. Die Polizei in Künzelsau, Tel. 07940 9400, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können.

Zweiflingen-Orendelsall: Sprinterfahrer verunglückt - hoher Schaden

Ein 23-jähriger Sprinterfahrer war am Freitag, gegen 18.00 Uhr, auf der L 1048 zwischen Orendelsall und der Einmündung in die L 1050 bei Zweiflingen unterwegs. Aufgrund seiner nicht angepassten Fahrgeschwindigkeit auf der mit Rollsplitt bedeckten Fahrbahn geriet er zunächst auf den unbefestigten Seitenstreifen. Anschließend kam er nach links von der Straße ab. An dem dortigen Abhang kippte das Fahrzeug zur Seite und wurde erst nach 20 Metern von zwei Bäumen aufgehalten. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Transporter entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von ca. 25 000 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein: Leerstehender Hühnerstall abgebrannt.

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde der Integrierten Leitstelle des Neckar-Odenwald-Kreises ein Brand am Ortsende von Hünigheim mitgeteilt. Wie sich herausstelle, war ein ehemaliger bzw. leerstehender Hühnerstall in Brand geraten. Die Feuerwehr traf rasch am Brandort ein. Dieser befand sich an einem Gemeindeverbindungsweg am Ortsende von Hünigheim in Richtung Oberwittstadt. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1 500 Euro. Da der Stall leer stand, kamen keine Tiere zu Schaden. Die örtliche Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz. Hinsichtlich der Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an. Entsprechende Hinweise werden an den Polizeiposten Adelsheim, Tel. 06291 648770, erbeten.

