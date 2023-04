Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 25jähriger wird Opfer eines Angriffs - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Freitag, gegen 20.20 Uhr, kam es in Heidelberg in der Parkanlage der Kurfürsten-Anlage zu einem körperlichen Übergriff, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten kam ihnen ein wankender junger Mann entgegen. Durch diesen wurde bekannt, dass der von einer unbekannten Person im Verlauf eines Streites eine Flasche in das Gesicht geschlagen bekommen hat. Der Täter ging im Anschluss zu Fuß flüchtig. Der Verletzte kam mit Verdacht eines Kieferbruchs in die Kopfklinik Heidelberg. Hintergründe des Streit oder eine Beschreibung des Täters konnten bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg Mitte, unter Tel.: 06221 18570, zu melden. /CW

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell