Polizei Bochum

POL-BO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Bochum (ots)

Bereits am Dienstag, 27. Juni, kam es im Bochumer Innenstadtbereich zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht eine Fußgängerin, die am Abend an der Max-Kolbe-Straße unterwegs war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr vor einem Hotel an der Maximilian-Kolbe-Straße 14. Ein 29-jähriger Bochumer wird verdächtigt, einen Dachziegel aus einem Fenster des Hotels geworfen zu haben. Der Dachziegel zerbrach auf dem Gehweg vor dem Hotel. Nach Zeugenangaben war dort eine Fußgängerin im Nahbereich unterwegs, die gegebenenfalls Angaben zu dem Geschehen machen kann.

Die polizeilichen Ermittlungen gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen dauern an. Die gesuchte Fußgängerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell