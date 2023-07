POL-BO: Zwei Verletzte nach Alleinunfall mit Kleinkraftrad

Bochum (ots) - Acht Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls in Bochum am Samstag, 01. Juli. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 24-jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland und zwei Mitfahrer (12, 16, beide aus Schwelm) gegen 23.00 Uhr mit einem PKW und augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Zeppelindamm in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs. An der Kreuzung ...

mehr