Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 02.03.24

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum von vergangenem Montag, 06:00 Uhr bis Freitag, 16:45 Uhr, wurden die Kennzeichen eines Pkw entwendet, welcher in der Von-Jhering-Straße auf einem Parkplatz in Aurich abgestellt war. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Gefährdung des Straßenverkehrs

Bereits am 20.02.24 kam es gegen 16:28 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs im Bereich der Esenser Straße zwischen Aurich und Plaggenburg. Ein BMW-Fahrzeugführer überholte trotz Gegenverkehr, sodass eine blonde Frau daraufhin mit ihrem schwarzen Mercedes SUV auf einen Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Diese Frau und andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Trunkenheit im Straßenverkehr

Eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Südbrookmerland wurde mit ihrem Pkw gegen 0:38 Uhr durch die Polizei auf der Auricher Straße kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Wiesmoor - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine 65-Jährige aus Friedeburg bog mit ihrem Pkw von einem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße nach rechts auf den Amaryllisweg ab. Hierbei übersah sie einen 74-jährigen Pedelec-Fahrer aus Wiesmoor. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Großefehn - Trunkenheit im Straßenverkehr mit Unfallflucht

Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei am Samstagmorgen, gegen 06:05 Uhr, in der Höchter Straße, einen Pkw im Graben. Die Polizei konnte hieraufhin den nicht mehr vor Ort befindlichen 26-jährigen Fahrzeugführer aus Wiesmoor ermitteln. Es stellte sich heraus, dass dieser mit 1,58 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 26-Jährige war im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, landete in einem wasserführenden Straßengraben und touchierte einen Baum. In der Folge wurde eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Streitigkeiten

Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Norddeicher Straße in Norden zu Streitigkeiten zwischen einem 30-jährigen Norder und einem 73-Jährigen aus Berumbur. Im Rahmen der Streitigkeiten kommt es dabei zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten und Beleidigungen. Die beteiligten Personen blieben dabei nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, wurde durch Polizeibeamte in Norden ein 26-jähriger mit seinem E-Scooter kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter noch kein aktuelles Versicherungskennzeichen ausgegeben war. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Im Zuge dessen wird durch die Polizei darauf hingewiesen, dass seit dem 01.03. für versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge neue Versicherungskennzeichen für das Versicherungsjahr 2024 erforderlich sind.

Südbrookmerland - Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Ebenfalls am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger mit seinem Pkw in Südbrookmerland kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Zur Feststellung des Konsums wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Norden - Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss stand am frühen Freitagmorgen, gegen 01:50 Uhr ein 19-jähriger Norder, der im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert wurde. Auch diesem wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch er wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Norden - Alkoholisiert gefahren

Ebenfalls am frühen Freitagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde in der Osterstraße durch Polizeibeamte ein 30-jähriger aus Norden mit seinem Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurden getroffen und dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

Upgant-Schott - Brand im Pflegeheim

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in Upgant-Schott in einer Pflegeeinrichtung zu einem Kabelbrand in einem Aufzugsschacht. Durch die Feuerwehr konnten zwei Personen befreit werden, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger einen Pkw-Fahrzeugführer, der im Fliederweg in Wittmund in Schlangenlinien fuhr. Als Fahrzeugführer stellten die Polizeibeamten einen 42 Jahre alten amtsbekannten Wittmunder fest. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über drei Promille. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Mann keinen hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell