Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Autotür beschädigt

Im Mühlenloog in Upgant-Schott haben Unbekannte eine Autotür beschädigt. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, wurde die Beifahrertür eines grauen Opel Insignia zerkratzt. Der Wagen stand zur Tatzeit am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 24. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Großefehn/Ulbargen - Eternitplatten im Graben entsorgt

Zu einem unerlaubten Umgang mit Abfällen kam es im Hammerkeweg in Ulbargen (Gemeinde Großefehn). In einem Graben im Kurvenbereich entsorgte ein bislang Unbekannter am Wochenende illegal Eternitplatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

