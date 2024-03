Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Brückstraße in Wittmund kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes einen schwarzen Ford Tourneo. Der Ford wurde vorne rechts am Radkasten beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Vermutlich war er mit einem weißen Pkw unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei 04462 9110 entgegen.

Bereits am Dienstag hat sich in Wittmund eine Unfallflucht ereignet. Beschädigt wurde zwischen 9.15 Uhr und 11 Uhr ein grauer BMW 5er vor einer Arztpraxis in der Finkenburgstraße. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 04462 9110 entgegen.

