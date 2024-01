Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Überholvorgang verunfallt

Hückelhoven (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am 30. Dezember (Samstag), gegen 19.20 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Kantinenberg in Richtung Ratheim. Kurz vor einem Kurvenbereich überholte er den Pkw einer Frau und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach mit seinem Zweirad und geriet in den Grünstreifen. Durch den Unfall verletzte sich der junge Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

