Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag auf der Jeverstraße (B210) in Wittmund. Gegen 5.55 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer aus Wilhelmshaven kommend in Fahrtrichtung Wittmund, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer hinter einem Lkw entgegenkam. Die Autos stießen an den Außenspiegeln zusammen. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Polizei hat am Montag im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung einen Autofahrer in Wittmund kontrolliert. Der 64-jährige Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell